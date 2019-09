Facebook

Amanda Palmer, meist am Piano, spielte ein Lied im Stefaniensaal auch mit der Ukulele © Ballguide/Nadja Fuchs

Das Konzert in Wien tags zuvor war ausverkauft, aber Graz Sonntagabend? "Die am schlechtesten verkaufte Show der Tour", stellte Amanda Palmer im Vorfeld fest. Die Künstlerin und Sängerin ging dem auf den Grund - und fand ihn in den "verstörend teuren Ticketpreisen" für ihren Auftritt im Stefaniensaal. "70 Euro? Fuck me", schrieb sie - und entschloss sich kurzerhand, hunderte Gratiskarten zu vergeben, um den Grazer Stefaniensaal am Sonntagabend vollzumachen.