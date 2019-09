US-Popkünstlerin Amanda Palmer tritt am Sonntagabend im Grazer Stefaniensaal auf. Für 14 Uhr hat sie nun ein Spontankonzert beim Aufsteirern angekündigt.

Amanda Palmer ist heute vielleicht zwei Mal in Graz zu erleben. ©

Für Überraschungen und unangepasstes Verhalten ist sie immer gut: Schon vor ihrem Auftritt am Samstag im Wiener Konzerthaus hat Amanda Palmer ein Spontankonzert gegeben. Am Wiener Karlsplatz ist sie nachmittags bei einem Charity-Überraschungsgig für "Open Piano for Refugees" aufgetreten.