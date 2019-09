Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"The Base" mit dem Jazz Orchester Steiermark in der GMD © Balluide/Richard Großschädl

Nach „House Deluxe“ mit Milk & Sugar am 21. September gehen in der Generalmusikdirektion am Grieskai, wie bereits berichtet, die Lichter aus. Der beliebte Club ist dann Geschichte. Der Diskonter Hofer wird in der Halle sein Lager für einen neuen Supermarkt am Grieskai einrichten.