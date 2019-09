Einen Tag, nachdem Kuh Lilli in einer Mistgrube versank und von der Feuerwehr mühsam gerettet werden musste, brachte sie ein gesundes Kalb zur Welt. Dieses wurde nach dem Schutzpatron der Feuerwehr benannt: Florian.

Kuh Lilli bekam kurz nach dem Rettungseinsatz ihr Kalb Florian © FF Steinberg-Rohrbach

Dieser mühsame Rettungseinsatz fand ein doppelt gutes Ende. Wie berichtet mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinberg-Rohrbach (Bezirk Graz-Umgebung) und der Grazer Berufsfeuerwehr am Mittwoch in einem sehr arbeitsreichen Einsatz Kuh Lilli, die fast zur Gänze in einer Mistgrube versunken war, befreien. >>Mehr dazu lesen Sie hier<<