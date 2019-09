Neues aus der Grazer Murgasse: dm gibt seinen aktuellen Standort in der Murgasse auf. Nur wenige Meter entfernt wird der Drogeriemarkt in Zukunft eine wesentlich größere Filiale betreiben.

Bauarbeiten in der Murgasse: In die ehemaligen Vögele-Räumlichkeiten zieht nach dem Umbau dm ein © Gregor Hiebl/Ballguide

Die Vögele-Pleite bedeutete heuer Mitte Juni auch das Aus für die Filiale des Modehauses in der Grazer Murgasse 5. Blickten Passanten den Sommer über durch die Auslagen ungehindert in die großen, leerstehenden Geschäftsräume, so sind die Scheiben seit Kurzem verhängt.