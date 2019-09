Facebook

Schulklasse © fotolia

Ein teures Versehen beschäftigt Ministerium, Bildungsdirektion und Land Steiermark. Denn an Direktoren von Schulclustern beziehungsweise an Lehrer sind rund 47.000 Euro zu viel ausbezahlt worden. Zurückgefordert wird dieses Geld aber nicht, die Adressaten haben es "im guten Glauben" kassiert. Die Summe wird abgeschrieben, der Steuerzahler kommt also dafür auf.