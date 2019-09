Im Hof des Grazer Volkshauses findet heute das Volksfest statt. Am Programm stehen Jazz, Tanz und eine vielbeschäftigte Standlerin, Stadträtin Elke Kahr (KPÖ).

Der Besucheransturm war trotz Schlechtwetter bereits am Nachmittag groß © Daniela Brescakovic

Sie lachen, tanzen und schwingen sich im Blues: trotz wechselhaftem Wetter ist der Besucheransturm am Grazer Volksfest groß. Allein die Trompetenmusik hört man sogar zwei Straßen weiter und in der Luft liegt der Duft von gegrilltem Schopf. Bis 20 Uhr findet das Fest noch draußen unter freiem Himmel statt, danach wird im Volkshaus, in der Lagergasse, weitergefeiert.