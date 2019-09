Kleine Zeitung +

Wahlkampfauftakt der ÖVP Kurz in Graz: "Erster werden reicht nicht!"

Mehr als 1000 ÖVP-Mitglieder werden von "Bewegungssprecher und Einklatscher" Peter L. Eppinger in Graz aufgewärmt. Um 16.15 schritt Kurz in die Halle und fordert vollen Einsatz: "Es darf an uns vorbei keine Mehrheit möglich sein!"