Farbenfroher Abschluss In Graz findet heute zum letzten Mal das "Holi Festival der Farben" statt

Sieben Mal verwandelte sich die Freiluftarena am Messegelände in ein buntes Farbenmeer. Ab kommendem Jahr ist Schluss mit dem Holi Festival. Am Samstag feiert man einen bunten Abschied in Graz.