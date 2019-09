Der Wald gilt als einer der Retter im Kampf gegen den Klimawandel und ist doch dessen Hauptbetroffener. Was in den elf Jahren seit Sturm Paula auf dem Grazer Hausberg Schöckl passiert ist.

Die komplette Westflanke des Schöckls war nach Sturm Paula kahl. 11 Jahre später wächst hier gesunder Jungwald © Juergen Fuchs

Wie Urzeitriesen ragen sie 30 Meter in die Höhe. Mahnmale gegen das Vergessen, was vor elf Jahren geschehen ist. Nur die paar vereinzelten tiefwurzelnden Lärchen haben hier der Urgewalt von Sturm Paula standgehalten, die am 27. Jänner 2008 mit bis zu 180 km/h übers Land gefegt ist. Plötzlich war der Grazer Hausberg Schöckl an vielen Stellen kahl.