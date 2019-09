Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Bäume kommen auf öffentlichen Flächen © Juergen Fuchs

Mit einer überraschenden Entscheidung waren Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Koalitionspartner Mario Eustacchio (FPÖ) am Mittwoch in die Öffentlichkeit gegangen: Man reiht den Bau der Plabutschgondel zurück und hebt stattdessen den Klimaschutz in der Landeshauptstadt auf eine neue Ebene. Ein Klimaschutzfonds wird eingerichtet und mit 30 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre dotiert, Graz setzt sich das Ziel, europäische Vorzeige-Stadt für Klima-Innovationen zu werden.