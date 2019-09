Facebook

Reportercamp für Fortgeschrittene: In der dritten Woche der Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung waren wieder 19 Journalisten von morgen im Einsatz - dieses Mal aber in der Altersgruppe von 11 bis 14 Jahren.

Die Interviewpartner für das Video waren in dieser Woche zwei Umweltexperten vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel. Stefan Borsky und Karl Steininger haben den Kinderreportern Vicky, Klemens sowie Jonas erklärt, welche Auswirkungen der brennende Amazonas auf Graz hat.

Außerdem sind die Nachwuchsjournalisten auf die Straße gegangen und wollten von den Grazern wissen: Wie grün empfinden Sie Ihre Stadt?

Wie wichtig sind unsere Bäume und Wälder?

Die Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung in Bildern: Klicken Sie sich durch die drei Wochen.