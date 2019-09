Facebook

© Christian Penz

Die Ursache für den Küchenbrand Dienstagfrüh um 2.40 Uhr ist noch unklar. In einer Wohnung in der Gluckgasse war ein Brand ausgebrochen. Der 24-jährige Wohnungsmieter wurde durch den Brand in der Küche wach und versuchte mit einem Handfeuerlöscher noch selbst das Feuer zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Die verständigte Grazer Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen.