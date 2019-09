Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei führte mehrere Schwerpunktkontrollen in den Parks durch © Alexander Danner

80 Festnahmen in fünf Monaten, 319 Suchtgift-Sicherstellungen, fast 900 Anzeigen - die Polizei zeigte sich am Montag zufrieden mit der Überwachung zweier Grazer Parks im Rahmen von Schutzzonen. "Die Verordnung wird verlängert bis März 2020", sagte Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Die Drogenszene hat sich in Hinterhöfe und Wohnungen verlagert, in beiden Parks ist sie "kaum mehr existent".