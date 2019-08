Ein 49-jähriger Bulgare steht im Verdacht, seit Ende Juli 2019 zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Kraftfahrzeuge sowie Reifendiebstähle begangen zu haben. Weitere mögliche Opfer des Verdächtigen werden gesucht.

Sichergestellte Gegenstände, die keinem Besitzer zugeordnet werden konnten. © Polizei

Beamte des Kriminalreferats beim Stadtpolizeikommando Graz nahmen in Kooperation mit Beamten des Landeskriminalamtes Montagnachmittag, 26. August 2019, einen 49-jährigen bulgarischen Staatsbürger fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Mann im Verdacht, seit seiner Haftentlassung am 26. Juli 2019 in zahlreiche Pkw im Grazer Stadtgebiet, im Bezirk Graz-Umgebung sowie im Großraum Leoben eingebrochen und diverse Gegenstände sowie Bargeld gestohlen zu haben.