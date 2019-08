Facebook

Das Orange in der Elisabethstraße gehört der Vergangenheit an - zumindest so wie wir es kennen. Kürzlich schloss das beliebte Lokal seine Pforten, schon am 13. September soll es allerdings ein Comeback geben. Neues Konzept, neuer Name, neuer Style.