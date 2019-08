"Luxus-Emissionen"Grazer Klimaforscher: Österreich kann sich "Airpower" nicht leisten

Facebook

Der Grazer Klimaforscher Gottfried Kirchengast kritisiert die "Airpower"-Show des Bundesheers, die kommende Woche am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stattfindet. "Soll sich ein Land, das noch immer in einem flächigen Klima-Politikversagen steckt, diese Art von Luxus-Emissionen weiter leisten", fragt Kirchengast im Ö1-Morgenjournal. "Wir müssen zur Ernsthaftigkeit kommt: Was sind Luxus-Events, was sind Grundbedürfnisse".