Öl-Einsatz für die Feuerwehren in Gratkorn © Siegfried Ullrich

Ein Öl-Einsatz lief für die Feuerwehren am mittleren Mittwochnachmittag in Gratkorn an. Aus unklarer Ursache, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, flossen auf dem Areal einer Tankstelle insgesamt 150 Liter Öl aus. Die Feuerwehren Gratkorn und Frohnleiten rückten an, um den Treibstoff zu binden. Auch der Chemie-Alarmdienst des Landes wurde verständigt.