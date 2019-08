Facebook

Symbolbild © RioPatuca Images - Fotolia

Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Graz: Zwei E-Bike-Lenkerinnen kollidierten mit ihren Rädern und stürzten. Der Unfall hatte sich gegen 17.00 Uhr am Auenbruggerplatz zugetragenfuhren. Die beiden Lenkerinnen fuhren nebeneinander in südliche Richtung und unterhielten sich miteinander. Plötzlich verhakten sich die Lenker der beiden Fahrräder und beide stürzten. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die Verletzten in das Landeskrankenhaus Graz ein. Bei dem Unfall hatte sich die 44-Jährige schwer, die 43-Jährige leicht verletzt.