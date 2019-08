Bei einer geführten Segway-Tour verlor am Dienstag ein Lenker die Kontrolle und prallte in einen Gastgarten. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall passierte in der Grazer Schmiedgasse © Kleine Zeitung/ Helmuth Weichselbraun

Zwischenfall mit einem Segway in Graz am Dienstag: Bei einer geführten Tour prallte ein Segway-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Fußgängerzone in der Grazer Schmiedgasse in einen Gastgarten. Der Segway-Lenker blieb unverletzt, zwei Personen im Gastgarten erlitten allerdings leichte Verletzungen und begaben sich in ärztliche Behandlung.