Lkw touchierte in Graz Auto. Dieses wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte dort gegen einen weiteren Pkw. Eine Lenkerin wurde beim Unfall verletzt.

Kollision in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt © APA/JAKOB GRUBER

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf dem Eggenberger Gürtel in Graz. Gegen 13.45 war ein 25-jähriger Grazer mit seinem Sattelkraftfahrzeug (Zugmaschine und Anhänger) auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs. Etwas oberhalb der Abzweigung zur Kärntner Straße wechselte er auf die rechte Spur, dürfte dabei aber laut Polizei übersehen haben, dass dort eine 55-jährige Grazerin mit ihrem Auto unterwegs war.