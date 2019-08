Facebook

Der Schwerverletzte wurde mithilfe des Baustellenkrans zu Boden gebracht © BF Graz

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz gab es am Montagnachmittag für Ärzte, Rotes Kreuz und Berufsfeuerwehr in Graz. Gegen 16 Uhr war ein Arbeiter auf einer Baustelle beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Marschallgasse (Stadtbezirk Lend) abgestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Das alarmierte Rote Kreuz konnte den Mann, der an einer exponierten Stell zu liegen gekommen war, allerdings nicht mit einer Krankentrage abtransportieren. Aus diesem Grund musste die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Graz verständigt werden, die mit fünf Fahrzeugen am Unfallort eintraf.