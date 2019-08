Kleine Zeitung +

Genuss-Event Armenpfarrer Wolfgang Pucher holt gegen "die reichen Prasser von Graz" aus

Geschlemmt wurde am Samstag bei der "Langen Tafel der Genusshauptstadt", die wegen des Schlechtwetters in kleinerem Rahmen als geplant im Stefaniensaal und nicht am Hauptplatz stattfand. Harsche Kritik an der Veranstaltung übt Pfarrer Wolfgang Pucher.