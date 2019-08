Facebook

Zwei Einbrüche in Innenstadthaus (Sujetbild) © luckybusiness - Fotolia

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter am Dienstag (21. August) in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus im Grazer Zentrum ein. Laut Polizei müssen die Einbrecher an diesem Tag in der Zeit zwischen 8 und 16.30 Uhr zugeschlagen haben.