Raum Graz Trotz starkem Zuwachs bei Einwohnern: Zahl der Hausärzte stagniert

In den letzten 18 Jahren ist die Zahl der Kassen-Hausärzte in Graz trotz massiv steigender Bevölkerungszahlen gesunken. Mittlerweile muss jeder von ihnen im Schnitt 2630 Einwohner behandeln. In Graz-Umgebung zeigt sich ein ähnliches Bild.