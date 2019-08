Facebook

Dieser Wasserstoffbus war in Graz und Umgebung unterwegs © ÖBB

Am 14. August nahm ein wasserstoffbetriebener Bus seine Fahrt in Graz und Graz-Umgebung auf. Nach einwöchigem Testbetrieb zeigt sich die ÖBB jetzt „sehr zufrieden“, wie es auf Nachfrage heißt. „Generell war der Verbrauch geringer als erwartet, was uns sehr positiv stimmt“, sagt Christoph Posch aus der Konzernkommunikation. Man würde sich freuen, „in Graz mit unseren Partnern ein konkretes Projekt umzusetzen“.