Event"Lange Tafel" am Grazer Hauptplatz: Das Wetter macht es spannend

Am Grazer Hauptplatz wird heute getafelt und geschlemmt - vorausgesetzt, das Wetter hält.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Lange Tafel der Genusshauptstadt" im Vorjahr © Richard Großschädl/Ballguide

350 Meter lang ist die festliche Tafel, an der heute Abend rund 750 Gäste im schönsten Gastgarten der Landeshauptstadt dinieren sollen. Rund 150 Mitarbeiter sind vor und während der "Langen Tafel der Genusshauptstadt" am Grazer Hauptplatz und in der Schmiedgasse im Einsatz.