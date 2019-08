Neues "Pizzaiolo"-Lokal eröffnet morgen am Karmeliterplatz. Das Besondere: Es gibt endlich eine Graz-Pizza. Und das Beste daran: Sie schmeckt ausgezeichnet!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Linni

Nachdem das Geschäft schon "zu gut läuft", wie Geschäftsführer Raimondo Trombatore erklärt und das Lokal am Dietrichsteinplatz meist bis zum Anschlag voll sei, habe man sich nun einen zweiten Standort geschaffen. In den ehemaligen Räumlichkeiten des "Condors" am Karmeliterplatz serviert man ab dem 23. August die allseits beliebte neapolitanische Pizza.