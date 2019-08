Facebook

Geschwisterpaar betrog Versicherung mit gefälschten Arztrechnungen (Sujet) © Gina Sanders - Fotolia

Ein Geschwisterpaar, beide Mediziner, musste sich am Mittwoch in Graz vor Gericht verantworten. Schwerer gewerbsmäßiger Betrug lastete die Staatsanwaltschaft dem Doktor und seiner Schwester an. Sie sollen mit gefälschten Spitals- und Arzthonoraren eine deutsche Krankenversicherung um insgesamt rund 250.000 Euro betrogen haben.