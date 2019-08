Kleine Zeitung +

"Campers Who Care" Klimaserie: Nachhaltig Reisen im Elektro-Camper

Leonard Röser (31) lebt seit 2014 in Graz und sorgt mit seiner Studie zu nachhaltigem Tourismus für Aufsehen. Sein Umwelt-Projekt "Campers Who Care" steht in den Startlöchern.