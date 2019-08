Facebook

Das neue Schuljahr bringt das Aus für fast 30 Schulstandorte, das sind viermal so viele wie im Vorjahr. Schulschließungen gibt es dabei in der Steiermark, Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich. Gut die Hälfte der Schließungen betrifft Volksschulen, zeigt ein APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen. In Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Vorarlberg bleiben alle Schulen erhalten.