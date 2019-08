Todestag des ehemaligen Rektors des Bildungshauses Graz-Mariatrost am 20. August. Altbischof Egon Kapellari nannte seinen ehemaligen Mitarbeiter "vergleichbar einer Kerze, die an beiden Ende zugleich brennt".

Am 20. August 1994

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Gutl war auch viele Jahre Rektor des Bildungshauses Mariatrost © Jürgen Fuchs

Vor 25 Jahren, am 20. August 1994, starb der Priesterdichter der 68er-Generation: Martin Gutl. Der gebürtige Südoststeirer, der mit nur 52 Jahren einem Krebsleiden erlag, veröffentlichte im Laufe seines Lebens ein Dutzend bei "Styria" verlegte Bücher, von denen weit über 100.000 Exemplare verkauft wurden. Der Hauptakzent von Gutls Schaffen lag auf Gedichten, Gebeten und Meditationen: "Der tanzende Hiob", "Loblied an der Klagemauer" u.a. Der 224 Seiten starke, von seinem langjährigen Weggefährten und Nachlassverwalter Karl Mittlinger zusammengestellten Styria-Sammelband "In vielen Herzen verankert" ist um 20 Euro nach wie vor im Buchhandel erhältlich.