Ein Paddel, ein Brett und etwas Gleichgewichtssinn. Wir haben den Trendsport „Stand Up Paddeling“ in Gössendorf ausprobiert.

Mit dem Stand-Up-Paddel über die Mur © Moritz Linni

Fast schon meditativ taucht der stehende Wassersportler sein Paddel in die Mur. Am linken und am rechten Ufer ziehen die Auen vorbei, eine Entenfamilie flüchtet erschrocken aus ihrem Versteck am Wasserrand und Kopf und Körper sind um stetes Gleichgewicht bemüht: eine fast schon kitschige Momentaufnahme nach einer Stunde beim ersten Stand-Up-Paddel-Versuch. Sechzig Minuten zuvor dominiert noch ein etwas anderes, ein wahrlich instabileres Bild das Geschehen am Wasser - wir spulen zurück.