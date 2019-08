Zweiter Schmuckraub innerhalb einer Woche in Graz, 89-Jähriger wurden auf offener Straße zwei Ketten vom Hals gerissen. Ermittler vermuten aber verschiedene Täter.

Grazer Polizei hat es offenbar mit zwei Räubern zu tun © Juergen Fuchs

Innerhalb einer Woche wurde in Graz zum zweiten Mal eine betagte Frau Opfer eines Halskettenräubers. Montagvormittag wurden einer 89-jährigen Grazerin in der Kalvarienbergstraße (Bezirk Lend) von einem Unbekannten Täter zwei Ketten vom Hals gerissen. Das Opfer blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die 89-jährige Frau ging gegen 10.35 Uhr auf dem Gehsteig entlang der Kalvarienbergstraße Richtung Norden. Vor dem Haus Nummer 12 näherte sich von hinten ein Mann und zerrte plötzlich an den beiden Halsketten der Frau. Die Pensionistin rief um Hilfe, darauf hielt ihr der Räuber den Mund zu und das Opfer stellte seine Gegenwehr ein. Der Täter riss der Grazerin die Ketten vom Hals und rannte in Richtung Hackhergasse davon.

Den Täter beschreibt die Frau so: 18 bis 20 Jahre alter Mann, südländischer Typ, dunkle Augen, schmale Statur. Größe: 1,65 bis 1,75 Meter. Er trug eine beige Jacke, dunkle Hose und eine dunkle Kappe verkehrt herum aufgesetzt.

Zeugenhinweise an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz, Tel. 059 133 65 -3333.

Verschiedene Täter?

Dienstag der Vorwoche kam es im Treppenhaus vor einer Arztpraxis am Schönaugürtel ebenfalls zu einem Halskettenraub, eine 87-Jährige war das Opfer. Ist etwa wie im Sommer vor zwei Jahren wieder ein Serienräuber am Werk? "Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen", sagt ein erhebender Kriminalbeamter. "Allerdings deuten die Personenbeschreibungen derzeit auf zwei verschiedene Täter hin."