Die Grazerin Heidi Riegler (56) hat in den USA ihre "Vienna Cookie Company" gegründet. Schon drei Mal hat die New York Times über ihre Kekse und Kuchen berichtet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi Riegler wanderte nach ihrem Abschluss in die USA aus © Vienna Cookie Company/Privat

Hin und wieder darf man sich etwas gönnen. Das findet auch die New York Times. Die Empfehlung des US-Mediums: Die Kekse und Kuchen, die Heidi Riegler (56) bäckt. Die gebürtige Grazerin ist nach ihrem Studium in die USA ausgewandert. In New York hat sie vor gut drei Jahren die „Vienna Cookie Company“ gegründet. Unter diesem Namen verkauft sie seitdem österreichische Spezialitäten wie Linzertorte, Apfelstrudel und Kekse.