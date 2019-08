Am Dienstag sorgte ein Schmetterling mit 120 Millimeter Flügelspannweite in der Innenstadt für Aufsehen. Die Ordnungswache wurde gerufen. Nun berichten Leser von weiteren ähnlichen Sichtungen rund um Graz.

Falter in Hausmannstätten auf der Terrasse von Ilse Sternath © Ilse Sternath/LR

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Ordnungswache: Sie wurde am Dienstag von aufgeregten Passanten gerufen. Der Grund: ein ungewöhnlich großer Schmetterling am Glockenspielplatz. Wie sich später herausstellte, war es ein Japanischer Eichenseidenspinner, der sich an den Mauern des Platzes niedergelassen hatte.