Karmeliterplatz"10 Stunden bin ich extra hergefahren" - ein Besuch am Grazer Töpfermarkt

Sonnenbrille am Kopf, Eis in der Hand und Geldtasche gezückt - am Karmeliterplatz herrscht an diesem Samstag gute Stimmung. Die Sonne lacht vom Himmel, seit 10 Uhr haben Händlerinnen und Händler ihre Zelte hier am Internationalen Töpfermarkt am Karmeliterplatz aufgeschlagen. Der Markt hat am Freitag begonnen und geht am Samstag und Sonntag noch von 10 bis 18 Uhr.