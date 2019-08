Benvenuti a Graz! Alle Jahre wieder kommen Touristen aus Italien rund um Mariä Himmelfahrt an die Mur und genießen das Flair. Warum sie so gerne als Besucher in die Stadt kommen und was jene sagen, die hier sesshaft geworden sind. Eine Spurensuche.

Die Italiener lieben Graz - sie zieht es unter anderem in den Landhaushof, der von Landsmann Domenico dell'Allio stammt © Graz Tourismus/Tom Lamm

Wenn wir Mariä Himmelfahrt feiern, begehen die Italiener Ferragosto. Der Festtag des Augustus gilt für unsere Nachbarn als heißester Tag des Jahres: „Dann finden Sie konstant den Weg in unsere Stadt“, freut sich Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. Der Schein trügt derzeit also nicht – man kann im Zentrum an jeder Ecke der italienischen Sprache lauschen. In diesem Sinne: Benvenuti a Graz! Willkommen in Graz!