Die Hauptbibliothek der Universität Graz wird ja gerade groß umgebaut. Kurz bevor sie neu eröffnen soll, werden nun die ausgelagerten Bücher rückübersiedelt. Deswegen ist das Ausweichquartier in der Beethovenstraße seit 19. August geschlossen.

So soll die neue Bibliothek nach der Fertigstellung aussehen © Uni Graz

"Das Comeback steht bevor" - mit diesen Worten kündigt die Uni Graz die baldige Neueröffnung der Hauptbibliothek in den sozialen Netzwerken an, und verweist darauf, dass das Ausweichaurtier der Bibliothek in der Beethovenstraße von 19. August bis 30. September geschlossen wird. Denn: Es gilt, die ausgelagerten Bücher der Reihe nach wieder zurückzubringen. Die Uni "dankt fürs Verständnis!"