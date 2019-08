Auf der Mariazeller Bürgeralpe kommen abenteuerlustige Besucher in den Genuss einer 150 Meter langen Wakeboard-Arena.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hat man den Dreh mal raus, geht es zügig über das kristallblaue Wasser. Jede Menge Spaß inkludiert © Pachernegg

Der malerische Kristallsee auf dem Plateau der Mariazeller Bürgeralpe: Angelegt auf 1267 Metern Seehöhe befindet sich hier Europas höchstgelegener Wasserskilift. Seit der Eröffnung im Sommer 2015 gilt die als „WakeAlps“ bezeichnete Anlage als wahres Paradies für Fans von Wakeboard, Wasserski & Co. – und gleichzeitig für all jene, die es noch werden wollen. Vor allem in Anbetracht der derzeit vorherrschenden Temperaturen ein lohnendes Ziel.