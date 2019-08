Erika Galamb inszeniert "Hair"Sie weckt den Geist der Hippie-Bewegung

Regisseurin Erika Galamb inszeniert das Kultmusical „Hair“, das am Wochenende in Wiesen aufgeführt wird.

Pop-Art-Porträt: Erika Galamb im Warhol-Stil © KK

Es gilt als Meilenstein der Popkultur in den 60er-Jahren, als eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt: Mit „Hair“ haben Gerome Ragni, James Rado und Galt MacDermot den Geist der Hippie-Bewegung eingefangen wie kaum sonst etwas. Das vor Kulthits („Aquarius“, „Let the Sunshine In“ ...) nur so strotzende Stück wird ab Samstag auch am Festivalgelände von Wiesen aufgeführt.