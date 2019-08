Facebook

Prozess im Landesgericht Graz © Juergen Fuchs

Ein 38-jähriger Steirer hat sich am Dienstag wegen versuchten Mordes an einem Polizisten vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten müssen. Der Mann soll im Dezember des Vorjahres in Graz in einem Mehrparteienhaus randaliert haben. Als Beamte eintrafen, ging er auf diese los und stach mit einem Schraubenzieher zu.