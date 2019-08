Facebook

Das Versorgungszentrum am LKH Graz © Heimo Binder

Das großteils unterirdisch gelegene Versorgungszentrum am Gelände des LKH Graz spielt alle Stückerl und gilt seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 als Vorzeigemodell für moderne Krankenhauslogistik. Doch mit insgesamt 85 Millionen Euro war das Projekt wesentlich teurer als ursprünglich veranschlagt, kritisiert der Landesrechnungshof in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Der Rechnungshof hat die Finanzgebarung des Großprojekts penibel geprüft - und stieß auf einige Diskrepanzen zu den von der Kages gemeldeten Zahlen.