Rolf Spiegel, Caritas-Bereichsleiter für Bildung und Interkultur © Caritas/Candussi

Der Rückzug des auf Asylrecht spezialisierten Grazer Anwalts Ronald Frühwirth löst bei der Caritas Steiermark großes Bedauern aus. „Im Namen der Caritas bedanke ich mich bei Ronald Frühwirth für sein Engagement und für seinen intensiven Einsatz für viele oft verzweifelte und ohnmächtige Menschen, denen er ein Stück Hoffnung zurückgeben konnte. In seiner Entscheidung spiegelt sich eine Erfahrung wider, die auch die Arbeit der Caritas in den letzten Jahren bestimmt und die von vielen Ehrenamtlichen geteilt wird“, so Caritasdirektor Herbert Beiglböck in einer Aussendung.