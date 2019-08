Ermittlungen gegen Lehrer an Grazer Schule. Er soll rund 100.000 Euro auf sein eigenes Konto umgeleitet haben.

Mittels Online-Banking soll der Mann Geld abgezweigt haben © asawinklabma - stock.adobe.com

Ein 56-jähriger Lehrer an einer Grazer Schule soll nach eigenen Angaben rund 100.000 Euro von einem Schulkonto in die eigene Tasche abgezweigt haben. Der Mann habe bereits im November des Vorjahres Selbstanzeige erstattet, berichtet die "Steirerkrone" am Montag.