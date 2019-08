Facebook

American Staffordshire Terrier "Cesar" © Adamhof

Nach der Beißattacke durch einen American Stafford Terrier im Tierheim Adamhof hoffen und bangen Freunde und Kollegen der beiden schwer verletzten Frauen weiter. „Es geht beiden nicht gut“, weiß Charly Forstner, Obmann des Adamhof in Straß. Die 19-Jährige konnte im Spital in Wagna zwar ihre Kollegen empfangen, bei der 54-Jährigen ist die Lage aber weiter äußerst ernst.



Der Rüde wurde noch am Samstag in die Arche Noah nach Graz gebracht. „Wegen der Tollwutuntersuchung muss der Hund in Quarantäne bleiben und in zehn Tagen erneut untersucht werden“, erklärt Forstner. In dieser Zeit wolle man in Ruhe über die Zukunft des Hundes entscheiden.