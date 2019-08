Feuerwehr von Schaulustigen beschimpft

Ein Verkehrsunfall am Samstagabend zog Schaulustige an. Beim Absichern der Unfallstelle wurden die Einsatzkräfte angepöbelt.

Schaulustige behinderten die Feuerwehr bei einem Unfall in Seiersberg © FF Seiersberg

Sie kamen als Helfer und wurden am Samstag nach einem Unfall in Seiersberg wüst beschimpft. Die Rede ist von den Einsatzkräften der Feuerwehr. „Es waren rund 40 Schaulustige aufgeteilt auf die ganze Unfallstelle“, berichtet Kommandant Roland Mühl. Das Rote Kreuz war bereits vor Ort, kümmerte sich mit Notarzt- und Rettungswagen um die fünf Verletzten, die der Zusammenstoß an der Kreuzung Kärntnerstraße mit der Robert-Koch-Straße gefordert hatte.