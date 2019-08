Facebook

© Pichler

Schon am Freitag waren drei Jungs mit dem Rad in der Innenstadt unterwegs. Das wäre an und für sich keinen Bericht wert. Diesmal aber schon: Denn das Trio hat sich ein fünf bis sechs Meter langes Vehikel, ein Gespann aus Fahrrad und Anhänger, gebaut und präsentiert darauf sein Können als Straßenmusiker. Aufgefallen sind sie zum Start ins Wochenende etwa rund um die Hauptbrücke - nachmittags auf der linken, am Abend auf der rechten Murseite.