Jeder zweite Grazer Volksschüler schafft die Radprüfung nicht mehr, Experten suchen jetzt Lösungen © dasharosato - Fotolia

Auf den ersten Blick durch die Sonnenbrille ist in diesen Ferien in Graz so weit alles halbwegs ruhig. Doch hinter den Kulissen aus gebrauchten Badetüchern und in die Ecke geschmissenen Schultaschen herrscht eine Mischung aus Sorge und Ratlosigkeit – und bei Verkehrsexperten so etwas wie Alarmstimmung: Denn Grazer Eltern bringen ihren Kindern offenbar das Radfahren nicht mehr ausreichend bei, immer mehr Volksschüler fallen bei der Radprüfung durch.