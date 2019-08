Die Sozialistische Jugend in Graz fordert mehr Grünraum in der Stadt. Konkret: 30.000 Bäume im gesamten Stadtgebiet sowie eine Begrünung von Hauptplatz und Jakominiplatz.

Die Sozialistische Jugend Graz beim Kampagnenauftakt am Grazer Hauptplatz © Sozialistische Jugend

"Die Stadt ist zubetoniert, es fehlt an Grünflächen", so der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Alexander Gaal, beim heutigen Kampagnenauftakt der Jugendorganisation am Grazer Hauptplatz. Mit dem Slogan "Graz braucht mehr Gras" startet die Organisation eine Kampagne um auf Feinstaubbelastung und fehlende Grünflächen im städtischen Gebiet aufmerksam zu machen.